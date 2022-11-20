Набор стеклянных шаров Люневиль 8 см бежевый, 3 шт

8 оценок

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Набор стеклянных шаров Люневиль 8 см бежевый, 3 шт

4.6
1 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стеклянные елочные шары, одетые в позолоченные паутинки блестящих узоров, покорят ваше воображение. Каждый из них, словно пышный элемент гардероба королевской особы, демонстрирует роскошь драгоценных камней и каскадов мерцающих капель. Эти новогодние шары с рисунком достойны самой пушистой елки или сосны. Безупречная красота станет центром внимания и показателем вашего изысканного вкуса.
Елочные шарики, выполненные из стекла, - прекрасный вариант для декора новогодней елки. Дизайнеры голландского бренда Kaemingk на славу постарались для того, чтобы ваша хвойная красавица была безупречна: подобрали идеальное сочетание цвета, фактуры и материала. Повесьте эти новогодние шарики на елку, и вы сразу почувствуете, как атмосфера праздника поселится в вашем доме!

Характеристики:

В наборе: 3 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Цвет: бежевый.
Подвес: белая лента из органзы.
Вес: 0.2 кг
Объем упаковки: 0.0033 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.2 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм
  • Цветбежевый

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