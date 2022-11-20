Стеклянные елочные шары, одетые в позолоченные паутинки блестящих узоров, покорят ваше воображение. Каждый из них, словно пышный элемент гардероба королевской особы, демонстрирует роскошь драгоценных камней и каскадов мерцающих капель. Эти новогодние шары с рисунком достойны самой пушистой елки или сосны. Безупречная красота станет показателем вашего изысканного вкуса и центром внимания.
Елочные шарики, выполненные из стекла, - прекрасный вариант для декора новогодней елки. Дизайнеры голландского бренда Kaemingk на славу постарались для того, чтобы ваша хвойная красавица была безупречна: подобрали идеальное сочетание цвета, фактуры и материала. Повесьте эти новогодние розовые шары на елку, и вы сразу почувствуете, как атмосфера праздника поселится в вашем доме!
Характеристики:
В наборе: 3 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Цвет: розовый.
Подвес: белая лента из органзы.
Вес: 0.2 кг
Объем упаковки: 0.0033 м3
Кашпо Quarter 20, снежно-белый
Стойка алоказия Тира
Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Куб 30 цвет
Фитополотно Осока Бронко Стоун
Фитополотно кротон Гуви
Композиция Суккулент Салоба кашпо Dekollete Камень
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