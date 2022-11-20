Набор елочных шаров Монте Тиберио превратит любое хвойное дерево в настоящую царевну новогодней ночи. Цвет аристократического золота и матовая поверхность, декорированная нежным узором в тон, вместе составляют очень элегантный и богатый образ, который придется по душе любителям изысканного и благородного дизайна. Повесьте эти стеклянные шары на елку, и у вас сложится впечатление, будто на пушистых веточках выросли сказочные драгоценные плоды. С ними силуэт лесной гостьи обретет поистине роскошное великолепие.
Новогодние шары из стекла - классические елочные украшения, которые будут отлично смотреться как на живом, так и на искусственном деревце. Дизайнеры немецкого бренда Boltze подобрали идеальное сочетание фактур и оттенков - только взгляните на эту красоту! Елочные шары 8 см прекрасно подойдут для декорирования большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.44 кг
Длина упаковки: 0.37 м.
Ширина упаковки: 0.27 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0084 м3
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