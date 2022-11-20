Стеклянные шары из набора Нежные Соловушки уникальны в своей красоте, ведь каждая игрушка расписана мастером вручную. Сладкоголосые птички, изображенные на белом и розовом фоне, вызывают теплые чувства и искреннюю радость. Они не улетели на юг, а остались на зимние праздники с вами, чтобы дарить счастье.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку
Характеристики:
В наборе: 6 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Цвет: белый и розовый.
Вес: 0.22 кг
Длина упаковки: 0.3 м.
Ширина упаковки: 0.21 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0067 м3
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