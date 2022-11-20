Шары из стекла Орсини кажутся невесомыми. Их секрет - в прозрачности и легком выгравированном рисунке на растительную тематику: блестящий узор из золотистых веточек переплетается на поверхности шаров. У них нет традиционной шляпки - ленточка из органзы крепится сразу за элегантный стеклянный завиток. Такой набор елочных шаров добавит нежности и элегантности в образ новогоднего деревца.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в зимнюю сказку
Характеристики:
В наборе: 3 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Подвеска: ленточка из органзы.
Вес: 0.17 кг
Длина упаковки: 0.3 м.
Ширина упаковки: 0.12 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0033 м3
Цветочница бетонная квадратная
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