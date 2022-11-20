Набор стеклянных шаров Пальмовая Ветвь 8 см, 6 шт

13 оценок

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Набор стеклянных шаров Пальмовая Ветвь 8 см, 6 шт

4.5
2 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Хотите внести в облик новогодней красавицы немного красок пестрой осени? Тогда елочные шары с рисунком - лучшее решение. Теплый горчичный оттенок, пальмовые ветви, декорированные блестками, - все это будет создавать интересный тандем с насыщенно-зеленой хвоей. А когда наступит вечер и зажгутся праздничные огоньки, листики на матовых поверхностях заблестят, словно волшебные лучики.
Стеклянные шары ручной работы с блестками и тонкой росписью - это новогодний декор для любителей уникальных украшений. Каждый такой шарик неповторим и прекрасен по-своему. Елка, украшенная стеклянными новогодними шарами, будет сиять и переливаться в свете праздничных огоньков, притягивая взгляды окружающих. Кропотливая работа мастеров стеклодувов не останется незамеченной - такие украшения хочется держать в руках и рассматривать, любуясь их тончайшими деталями

Характеристики:

В наборе: 6 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Цвет: горчичный и оливковый бархат.
Подвеска: ленточка из органзы.
Вес: 0.22 кг
Длина упаковки: 0.3 м.
Ширина упаковки: 0.21 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0067 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.22 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм

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