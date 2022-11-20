Стеклянные елочные шары Pamphili Bianca - живописные игрушки с белыми цветами, красующимися между золотисто-зелеными листиками. Набор новогодних шаров станет желанным комплектом украшений для ценителей тонкой работы и оригинального елочного декора. Коллекция шариков удивит вас нежным флористическим мотивом и прекрасным сочетанием мерцающих золотых блесток, снежного напыления и нежно-зеленых оттенков.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку
Характеристики:
В наборе: 6 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Вес: 0.22 кг
Длина упаковки: 0.21 м.
Ширина упаковки: 0.3 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0067 м3
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