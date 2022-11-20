Сколько раз бьют часы в новогоднюю полночь, столько чудесных игрушек пусть украсят вашу елочку! Стеклянные шары с говорящим названием Перламутровая Роса - воплощение лучших традиций рождественского декора. Нежная прелесть аксессуаров очаровывает, а дизайн, воплотившийся сразу в трех безупречных формах, покоряет с первого взгляда. На глянцевых боках с тонкими гранями будут красиво отражаться переливы праздничных огней, словно обещая исполнение заветных желаний.
Новогодние шарики от компании Edelman, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. С ними хвойная красавица оденется в дивный праздничный наряд. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор шаров из стекла превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Цвет: прозрачный.
Подвеска: атласная лента.
Вес: 0.66 кг
Объем упаковки: 0.0105 м3
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