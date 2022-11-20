Драгоценный набор елочных шаров не появился бы на свет, если б не озорник Рудольф. Самый беспечный олень в упряжке Санты-Клауса на тренировке не вписался в поворот и на полном скаку врезался рожками в небесный свод! Ох, с каким хрустальным звоном сыпались на землю звезды! Сколько сил потратили эльфы, собирая в сугробах осколки и прилаживая их на стеклянные елочные шары: ночные звезды - на темно-синие, утренние - на белые! Зато результат получился, любо-дорого поглядеть. Украшенная сиянием полярных светил, ваша елочка станет неотразима!
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Шары из стекла - вариант праздничного декора для любителей классики, они универсальны и будут потрясающе смотреться в любом доме. Набор елочных шаров превратит интерьер в самую настоящую зимнюю сказку
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Декор: стразы, блестки.
Подвеска: ленточка из органзы.
Вес: 0.55 кг
Длина упаковки: 0.39 м.
Ширина упаковки: 0.29 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0108 м3
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