Набор стеклянных шаров Рождественская Сюита 8 см бордовый, 3 шт

6 оценок

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Набор стеклянных шаров Рождественская Сюита 8 см бордовый, 3 шт

4.4
1 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

С давних времен на Рождество люди украшали дом ветвями остролиста, олицетворяющего возрождение и начало новой жизни. Набор елочных шаров с рисунком рождественского символа - это прекрасный шанс продолжить традицию и декорировать пестрыми цветами центральную композицию праздничного интерьера - хвойное дерево. Бордовый цвет внесет в его образ нотки аристократичности, а яркие блестки придадут наряду торжественное сияние.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Шары из стекла - вариант праздничного декора для любителей классики, они универсальны и будут потрясающе смотреться в любом доме. Набор елочных шаров превратит интерьер в самую настоящую зимнюю сказку

Характеристики:

В наборе: 3 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Цвет: бордовый.
Подвеска: ленточка из органзы.
Вес: 0.15 кг
Объем упаковки: 0.0033 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.15 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм

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