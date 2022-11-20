Розовый жемчуг во все времена пользовался популярностью, считаясь образцом безупречного и утонченного вкуса. С этим согласны мастера рождественского декора, которые создали нежные елочные шары из стекла в виде больших жемчужин, украсив их перламутровыми бусинками и изящной сеточкой из блесток. Такие украшения превратят вашу новогоднюю елочку в изящную красавицу, и вы сможете любоваться ей все зимние праздники
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Декор: бусины.
Упаковка: картонная коробка.
Вес: 0.57 кг
Объем упаковки: 0.0102 м3
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