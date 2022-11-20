Набор стеклянных шаров Сад Марджери 8 см, 12 шт

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Набор стеклянных шаров Сад Марджери 8 см, 12 шт

4.5
5 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Набор стеклянных шаров Ист Ламбрук 8 см, 6 шт
Набор стеклянных шаров Ист Ламбрук 8 см, 6 шт
Следующий Коллекция пластиковых шаров Gracy - Gold 6 см, 30 шт, mix
Коллекция пластиковых шаров Gracy - Gold 6 см, 30 шт, mix

Характеристики товара

Описание

В теплых краях, где вечно царит лето, есть таинственный оазис. Увидеть его легко - новогодние шары от голландских дизайнеров мгновенно перенесут вас к зачарованным берегам. Там на нежно-золотистом песке распускаются прекрасные розовые цветы. Их лепестки сверкают серебряной росой, а внутри бутонов скрыты драгоценные рубины. Настоящее совершенство! Повесьте чудесные стеклянные шары на елку - и ощутите среди морозного декабря благоухание далекого сада.
Новогодние шары с декором от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку

Характеристики:

В наборе: 12 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Тип крепления: подвеска (ленточка из белой органзы).
Вес: 0.59 кг
Длина упаковки: 0.4 м.
Ширина упаковки: 0.31 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0119 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.59 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кашпо Гранд, среднее, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Кашпо Гранд, среднее

Лавка - кашпо Морет, Финик ГиланНастоящее фото товара Лавка - кашпо Морет, Финик Гилан, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
Оптовая цена
10

Лавка - кашпо Морет, Финик Гилан

Настоящее фото товара Стойка лаванда Кайли, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
15

Стойка лаванда Кайли

Настоящее фото товара Стойка туя Вист Q, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
14

Стойка туя Вист Q

Фитостойка Вилен Свит грас ТироНастоящее фото товара Фитостойка Вилен Свит грас Тиро, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена
12

Фитостойка Вилен Свит грас Тиро

Настоящее фото товара Кашпо Самшит Варти, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
5

Кашпо Самшит Варти

Настоящее фото товара Кашпо Вереск Дорос, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
9

Кашпо Вереск Дорос

Другие товары из раздела

Набор пластиковых шаров Angel's Dreams 8 см, 9 штНастоящее фото товара Набор пластиковых шаров Angel's Dreams 8 см, 9 шт, произведённого компанией ChiedoCover
1 490
Оптовая цена
11

Набор пластиковых шаров Angel's Dreams 8 см, 9 шт

Настоящее фото товара Набор елочных шаров Aurelie 8 см, 12 шт, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
6

Набор елочных шаров Aurelie 8 см, 12 шт

Набор стеклянных шаров Элун-Адоре 10 см, 6 шт, розовыйНастоящее фото товара Набор стеклянных шаров Элун-Адоре 10 см, 6 шт, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
9

Набор стеклянных шаров Элун-Адоре 10 см, 6 шт, розовый

Набор стеклянных шаров Розовый Жемчуг 8 см, 12 штНастоящее фото товара Набор стеклянных шаров Розовый Жемчуг 8 см, 12 шт, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
8

Набор стеклянных шаров Розовый Жемчуг 8 см, 12 шт

Набор стеклянных шаров Сомерсет 8 см, 3 штНастоящее фото товара Набор стеклянных шаров Сомерсет 8 см, 3 шт, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
15

Набор стеклянных шаров Сомерсет 8 см, 3 шт

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы