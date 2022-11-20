В теплых краях, где вечно царит лето, есть таинственный оазис. Увидеть его легко - новогодние шары от голландских дизайнеров мгновенно перенесут вас к зачарованным берегам. Там на нежно-золотистом песке распускаются прекрасные розовые цветы. Их лепестки сверкают серебряной росой, а внутри бутонов скрыты драгоценные рубины. Настоящее совершенство! Повесьте чудесные стеклянные шары на елку - и ощутите среди морозного декабря благоухание далекого сада.
Новогодние шары с декором от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Тип крепления: подвеска (ленточка из белой органзы).
Вес: 0.59 кг
Длина упаковки: 0.4 м.
Ширина упаковки: 0.31 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0119 м3
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