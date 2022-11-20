Набор стеклянных шаров Сады Лебур 8 см, 3 шт

15 оценок

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Набор стеклянных шаров Сады Лебур 8 см, 3 шт

4.8
1 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Хрупкая прелесть стекла и лаконичный рисунок - такое сочетание выбирают истинные ценители изящных вещей. Новогодние шары Сады Лебур - воплощение мастерства, достойного французских живописцев ХХ века. В искусно стилизованных листьях и веточках безупречен каждый штрих. Розовый и золотистый оттенки создают особую гармонию. Повесьте эти оригинальные стеклянные шары на елку - и получите удивительный образ, утонченный и притягательный.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Шары из стекла - вариант праздничного декора для любителей классики, они универсальны и будут потрясающе смотреться в любом доме. Набор елочных шаров превратит интерьер в самую настоящую зимнюю сказку

Характеристики:

В наборе: 3 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Тип крепления: подвеска (ленточка из белой органзы).
Вес: 0.22 кг
Длина упаковки: 0.28 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0028 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.22 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм

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