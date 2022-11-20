Набор стеклянных шаров Шато-Шинон: Emerald 8 см, 12 шт

13 оценок

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Набор стеклянных шаров Шато-Шинон: Emerald 8 см, 12 шт

4.9
6 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Художникам, расписывавшим стеклянные елочные шары Еdelman, пришла в голову отличная идея сыграть на контрасте. Свет и тень, ночь и день, загадочная зелень и глубокая бирюза морской воды… Набор стеклянных шаров Шато-Шинон: Emerald воплощает и то, и другое, создавая впечатляющие переливы оттенков на новогоднем деревце.
Новогодние шары с декором от компании Edelman, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку

Характеристики:

В наборе: 12 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Вес: 0.55 кг
Объем упаковки: 0.012 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.55 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм

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