Художникам, расписывавшим стеклянные елочные шары Еdelman, пришла в голову отличная идея сыграть на контрасте. Свет и тень, ночь и день, загадочная зелень и глубокая бирюза морской воды… Набор стеклянных шаров Шато-Шинон: Emerald воплощает и то, и другое, создавая впечатляющие переливы оттенков на новогоднем деревце.
Новогодние шары с декором от компании Edelman, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Вес: 0.55 кг
Объем упаковки: 0.012 м3
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