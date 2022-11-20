Набор стеклянных шаров Снежное Утро mix, 42 шт

7 оценок

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Набор стеклянных шаров Снежное Утро mix, 42 шт

4.5
3 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Эти шары идеально сочетаются друг с другом - их оттенки и фактуры тщательно подобраны голландскими дизайнерами специально для того, чтобы вы могли легко и просто украсить новогоднюю елку в выбранной цветовой гамме

Характеристики:

Размер шаров: 7 см - 20 шт; 6 см - 10 шт; 5 см - 12 шт.
Цвет и фактура шаров: серебряный глянец, белый глянец, белый глиттер.
В наборе: 42 шт.
Материал: стекло.
Упаковка: подарочная коробка с ручками.
Вес: 1.03 кг
Длина упаковки: 0.43 м.
Ширина упаковки: 0.17 м.
Высота упаковки: 0.35 м.
Объем упаковки: 0.026 м3

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Основные характеристики

  • Вес1.03 кг
  • Размер7 см - 20 шт; 6 см - 10 шт; 5 см - 12 шт.
  • Материалстекло

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