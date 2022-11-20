Набор стеклянных шаров Сомерсет 8 см, 3 шт

15 оценок

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Набор стеклянных шаров Сомерсет 8 см, 3 шт

4.2
1 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Новогодние шары из набора Сомерсет выполнены из прозрачного стекла и украшены разноцветными блестками: белыми, кофейными и золотыми. Сверкающие дорожки и капельки на гладких боках создают неповторимую симфонию узоров, которой хочется любоваться снова и снова. Повесьте элегантные шары на елку, и праздничное убранство заиграет свежими красками, приобретя нотки благородного шарма.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку

Характеристики:

В наборе: 3 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Декор: блестки.
Подвеска: бархатная ленточка.
Вес: 0.18 кг
Длина упаковки: 0.3 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.003 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.18 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм

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