Матовые новогодние шары с рисунком изысканно дополнят наряд праздничной елочки и внесут нотки цветущей элегантности в торжественный интерьер. Розовые лепестки, раскрывшиеся на покатых боках, в окружении тонких зеленых стебельков смотрятся невероятно нежно и волшебно. Украсьте вашу лесную гостью этим набором елочных шаров - выглядеть будет интересно и сказочно.
Новогодние шарики от голландской компании Koopman, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Вес: 0.55 кг
Длина упаковки: 0.37 м.
Ширина упаковки: 0.28 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0098 м3
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