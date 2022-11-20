Набор стеклянных шаров Цветы Левитана 8 см, 12 шт

10 оценок

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Набор стеклянных шаров Цветы Левитана 8 см, 12 шт

4.7
5 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Матовые новогодние шары с рисунком изысканно дополнят наряд праздничной елочки и внесут нотки цветущей элегантности в торжественный интерьер. Розовые лепестки, раскрывшиеся на покатых боках, в окружении тонких зеленых стебельков смотрятся невероятно нежно и волшебно. Украсьте вашу лесную гостью этим набором елочных шаров - выглядеть будет интересно и сказочно.
Новогодние шарики от голландской компании Koopman, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку

Характеристики:

В наборе: 12 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Вес: 0.55 кг
Длина упаковки: 0.37 м.
Ширина упаковки: 0.28 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0098 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.55 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм

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