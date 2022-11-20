Стеклянные новогодние шары от голландского бренда Kaemingk - элегантный акцент в торжественном убранстве. Выполненные в эффектном красном оттенке и украшенные пышным венесуэльским букетом, они будут очаровательно смотреться в густой кроне и поигрывать сияющими блестками, радуя вас на протяжении всех зимних праздников. Такая рождественская композиция на хвойных веточках надолго зарядит вас прекрасным настроением.
Новогодние шары с рисунком от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку
Характеристики:
В наборе: 6 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Цвет: красный.
Вес: 0.28 кг
Объем упаковки: 0.0063 м3
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