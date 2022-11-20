Набор стеклянных шаров Восточная Сказка 8 см, 6 шт

9 оценок

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Набор стеклянных шаров Восточная Сказка 8 см, 6 шт

4.7
3 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Елочные шары из стекла, выполненные в стилистике знойного востока, сделают наряд лесной гостьи по-настоящему эффектным и богатым, подчеркнув ее звание царицы новогодней ночи. Сочетание сливочных и золотых оттенков навевает мысли о жарком солнце, роскошных шатрах и дорогих одеждах падишаха и его величественной госпожи. Рисунки волшебных цветов на матовых боках игрушек подобны невообразимым растениям из сказок прекрасной Шахерезады. Шикарный набор шаров наполнит атмосферу теплыми нотками и придаст хвойному деревцу неповторимый южный шарм.
Новогодние шары с рисунком от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку

Характеристики:

В наборе: 6 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Вес: 0.28 кг
Объем упаковки: 0.0063 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.28 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм
  • Цветзолотой

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