Набор стеклянных елочных игрушек Бутылки - Paris Cabare Collection 7 см, 4 шт, подвеска

13 оценок

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Набор стеклянных елочных игрушек Бутылки - Paris Cabare Collection 7 см, 4 шт, подвеска

4.7
1 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Елочные игрушки бутылки, словно из мини-бара парижского кабаре - оригинальный способ придать наряду елочки нотки хулиганского веселья и озорного настроения. Горлышки стеклянных сосудов украшены золотистыми блестками, что, несомненно, лишь добавляет лоска и элегантности в наряд лесной красавицы. Плавные изгибы тонкого стекла настолько реалистично повторяют пропорции бутылок, что поневоле хочется тайком проверить - а вдруг там и вправду плещется янтарный виски, терпкое красное вино, ароматный джин или бурлящее пузырьками игристое просекко?
Стеклянные игрушки всегда будут изысканно смотреться на новогодней елке. Это лучшее решение для украшения хвойной красавицы и придания ей индивидуальности. Елочные подвески из стекла не теряют своей популярности много десятков лет и всегда несут с собой атмосферу долгожданного зимнего праздника, когда происходят самые невероятные чудеса

Характеристики:

В наборе: 4 шт.
Размер: 6.5*2.5 см.
Материал: стекло.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.07 кг
Длина упаковки: 0.12 м.
Ширина упаковки: 0.09 м.
Высота упаковки: 0.03 м.
Объем упаковки: 0.0003 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.07 кг
  • Размер65*25 мм
  • Материалстекло

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