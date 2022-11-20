Набор стеклянных елочных игрушек Holiday Brilliance 6-7 см красный, 20 шт

5 оценок

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Набор стеклянных елочных игрушек Holiday Brilliance 6-7 см красный, 20 шт

4.6
1 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Если спросить, какие цвета считаются самыми новогодними, сто человек из ста назовут красный и зеленый. Действительно, стоит повесить алые стеклянные игрушки на елку - и вы сразу ощутите атмосферу праздника. Дизайнеры бренда Kaemingk создали гармоничный набор новогодних украшений классического рождественского оттенка. Матовые шары с декором и без идеально сочетаются с глянцевыми. А шишки и желуди внесут в убранство вашего деревца сказочные нотки.
Стеклянные игрушки всегда будут смотреться изысканно на новогодней елке. Это лучшее решение для украшения хвойной красавицы и придания ей индивидуальности. Елочные подвески из стекла не теряют своей популярности много десятков лет и всегда несут с собой атмосферу долгожданного зимнего праздника, когда происходят самые невероятные чудеса

Характеристики:

В наборе: 20 шт (3 шишки, 2 желудя, 15 шаров).
Размер: 6-7 см.
Материал: стекло.
Цвет: красный.
Упаковка: подарочная коробка.
Вес: 0.55 кг
Длина упаковки: 0.4 м.
Ширина упаковки: 0.3 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0102 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.55 кг
  • Материалстекло
  • Цветкрасный

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