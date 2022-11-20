Если спросить, какие цвета считаются самыми новогодними, сто человек из ста назовут красный и зеленый. Действительно, стоит повесить алые стеклянные игрушки на елку - и вы сразу ощутите атмосферу праздника. Дизайнеры бренда Kaemingk создали гармоничный набор новогодних украшений классического рождественского оттенка. Матовые шары с декором и без идеально сочетаются с глянцевыми. А шишки и желуди внесут в убранство вашего деревца сказочные нотки.
Стеклянные игрушки всегда будут смотреться изысканно на новогодней елке. Это лучшее решение для украшения хвойной красавицы и придания ей индивидуальности. Елочные подвески из стекла не теряют своей популярности много десятков лет и всегда несут с собой атмосферу долгожданного зимнего праздника, когда происходят самые невероятные чудеса
Характеристики:
В наборе: 20 шт (3 шишки, 2 желудя, 15 шаров).
Размер: 6-7 см.
Материал: стекло.
Цвет: красный.
Упаковка: подарочная коробка.
Вес: 0.55 кг
Длина упаковки: 0.4 м.
Ширина упаковки: 0.3 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0102 м3
Кашпо Icelandic Square DB, снежно-белый
Стойка драцена Олдер Q
Композиция розмарин Берг
Фитостойка Грей Анютины глазки L
Композиция осока Варто кашпо Dekollete 2
Композиция стойка Мох Тулон
Композиция Вереск Морель Decollete Cubico W50
Набор стеклянных шаров Амалия Эсте 8 см, 3 шт
Набор стеклянных шаров Ист Ламбрук 8 см, 6 шт
Набор стеклянных шаров Сад Марджери 8 см, 12 шт
Коллекция пластиковых шаров Gracy - Gold 6 см, 30 шт, mix
Набор пластиковых шаров Angel's Dreams 8 см, 9 шт
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы