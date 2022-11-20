Набор стеклянных елочных игрушек Ла Эскале 13 см бордовый 12 шт

8 оценок

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Набор стеклянных елочных игрушек Ла Эскале 13 см бордовый 12 шт

4.2
4 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

В новогодние праздники со страниц удивительных сказок сходит самое настоящее волшебство. Оно проникает в дома и окутывает их чарующей атмосферой. Новогодние подвески из набора Ла Эскале напоминают причудливые шишечки, будто обтянутые мягким бархатом по воле таинственного сказочника. Пунцово-красный цвет придаст елочке изысканности и пленительного очарования, а поясок из сверкающих кристалликов добавит ей притягательного блеска. Чудеса случаются не только во сне, но и наяву!
Стеклянные новогодние игрушки всегда будут смотреться изысканно на новогодней елке. Это лучшее решение для украшения хвойной красавицы и придания ей индивидуальности. Елочные подвески из стекла не теряют своей популярности много десятков лет и всегда несут с собой атмосферу долгожданного зимнего праздника, когда происходят самые невероятные чудеса

Характеристики:

В наборе: 12 шт.
Размер: 13 см.
Материал: стекло.
Цвет: бордовый.
Декор: стразы.
Тип крепления: подвеска.
Подвеска: белый кожаный шнурок.
Вес: 0.62 кг
Длина упаковки: 0.43 м.
Ширина упаковки: 0.32 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.013 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.62 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр130 мм

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