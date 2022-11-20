Набор стеклянных елочных игрушек Сердечки Снежное Кружево 12 шт

6 оценок

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Набор стеклянных елочных игрушек Сердечки Снежное Кружево 12 шт

4.4
3 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стеклянные новогодние игрушки считаются традиционным украшением для ели. Они придают ей нарядный вид и превращают в центральную фигуру зимнего торжества. В наборе Снежное Кружево 12 прозрачных игрушек в форме сердечек, поверх которых свились в белый кружевной узор блестящие стебельки крупной хризантемы. Стоит повесить такое сердце на елку - и благодаря блесткам игра света на цветочных лепестках будет напоминать вам сверкание чистого снега, укрывшего собой зеленые ветки.
Стеклянные игрушки всегда будут смотреться изысканно на новогодней елке. Это лучшее решение для украшения хвойной красавицы и придания ей индивидуальности. Елочные подвески из стекла не теряют своей популярности много десятков лет и всегда несут с собой атмосферу долгожданного зимнего праздника, когда происходят самые невероятные чудеса

Характеристики:

В наборе: 12 шт.
Материал: стекло.
Цвет: прозрачный.
Декор: кружево.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.46 кг
Длина упаковки: 0.38 м.
Ширина упаковки: 0.29 м.
Высота упаковки: 0.05 м.
Объем упаковки: 0.0058 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.46 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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