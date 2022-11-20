Набор стеклянных елочных игрушек Шишки Лесные Заснеженные 10 см, 12 шт

12 оценок

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Набор стеклянных елочных игрушек Шишки Лесные Заснеженные 10 см, 12 шт

4.6
5 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Елочные украшения из стекла в виде сосновых шишек выполнены в необычных оттенках: перламутрово-белом, каштановом, серебряном и иссиня-черном тонах с обсыпкой в виде снега. Матовые и глянцевые поверхности создадут колоритную игру красок. Такое украшение – выбор людей с тонким вкусом и любителей природного шарма. Это готовое решение для украшения небольшой елки, оттенки игрушек сочетаются друг с другом, а вместе они превращаются в стилистически завершенную композицию

Характеристики:

В наборе: 12 шт.
Размер: 10 см.
Материал: стекло.
Вес: 0.74 кг
Длина упаковки: 0.39 м.
Ширина упаковки: 0.29 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0114 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.74 кг
  • Размер100 мм
  • Материалстекло

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