Микс разноцветных стеклянных шишек на елку будет очень лаконично смотреться на пушистой гостье праздника. Хвойные плоды в перламутрово-жемчужном, мятном и изумрудном оттенках декорированы россыпью белых блесток, что позволяет мысленно перенестись на заснеженную поляну. Такую зимнюю сказку дарят вам креативные мастера елочных украшений с пожеланиями удачи в Новом году! Стеклянные игрушки на елку - нестареющая классика, которая будет отлично смотреться в любом новогоднем декоре
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Размер: 10*7 см.
Материал: стекло.
Вес: 0.73 кг
Длина упаковки: 0.33 м.
Ширина упаковки: 0.41 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0148 м3
Кашпо Vetro 40, снежно-белый
Лавка - кашпо Морет, Финик Гилан
Стойка лаванда Кайли
Камнеломка Эссен кашпо Dekollete Cubico W50
Фитостойка Порто гортензия
Композиция Суккулент Салоба кашпо Dekollete Камень
Кашпо Ряска Девон
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