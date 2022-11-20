Набор стеклянных елочных игрушек Шишки Сосновые Заснеженные 10 см, 12 шт

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Набор стеклянных елочных игрушек Шишки Сосновые Заснеженные 10 см, 12 шт

4.3
5 090 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Набор стеклянных шаров Белоснежные Кружева 8 см, 12 шт
Набор стеклянных шаров Белоснежные Кружева 8 см, 12 шт
Следующий Набор стеклянных шаров Ice Сastle 8 см, 12 шт
Набор стеклянных шаров Ice Сastle 8 см, 12 шт

Характеристики товара

Описание

Микс разноцветных стеклянных шишек на елку будет очень лаконично смотреться на пушистой гостье праздника. Хвойные плоды в перламутрово-жемчужном, мятном и изумрудном оттенках декорированы россыпью белых блесток, что позволяет мысленно перенестись на заснеженную поляну. Такую зимнюю сказку дарят вам креативные мастера елочных украшений с пожеланиями удачи в Новом году! Стеклянные игрушки на елку - нестареющая классика, которая будет отлично смотреться в любом новогоднем декоре

Характеристики:

В наборе: 12 шт.
Размер: 10*7 см.
Материал: стекло.
Вес: 0.73 кг
Длина упаковки: 0.33 м.
Ширина упаковки: 0.41 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0148 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.73 кг
  • Размер100*70 мм
  • Материалстекло

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кашпо Vetro 40, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
15

Кашпо Vetro 40, снежно-белый

Лавка - кашпо Морет, Финик ГиланНастоящее фото товара Лавка - кашпо Морет, Финик Гилан, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
Оптовая цена
10

Лавка - кашпо Морет, Финик Гилан

Настоящее фото товара Стойка лаванда Кайли, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
15

Стойка лаванда Кайли

Камнеломка Эссен кашпо Dekollete Cubico W50Настоящее фото товара Камнеломка Эссен кашпо Dekollete Cubico W50, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
14

Камнеломка Эссен кашпо Dekollete Cubico W50

Фитостойка Порто гортензияНастоящее фото товара Фитостойка Порто гортензия, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена
5

Фитостойка Порто гортензия

Композиция Суккулент Салоба кашпо Dekollete КаменьНастоящее фото товара Композиция Суккулент Салоба кашпо Dekollete Камень, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
6

Композиция Суккулент Салоба кашпо Dekollete Камень

Настоящее фото товара Кашпо Ряска Девон, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
10

Кашпо Ряска Девон

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Елочный шар Ледяной Орнамент 10 см прозрачный с розовым золотом, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
13

Елочный шар Ледяной Орнамент 10 см прозрачный с розовым золотом

Винтажный елочный шар Этторе 7.5 см, стеклоНастоящее фото товара Винтажный елочный шар Этторе 7.5 см, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
9

Винтажный елочный шар Этторе 7.5 см, стекло

Настоящее фото товара Винтажный елочный шар Грюйер 10 см, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
10

Винтажный елочный шар Грюйер 10 см, стекло

Стеклянный шар для декора Капля 24*12 смНастоящее фото товара Стеклянный шар для декора Капля 24*12 см, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
10

Стеклянный шар для декора Капля 24*12 см

Настоящее фото товара Стеклянный шар для декора Кантри 14*13 см, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
11

Стеклянный шар для декора Кантри 14*13 см

Настоящее фото товара Елочный шар с кисточкой Палаццо Реале 31 см красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена
11

Елочный шар с кисточкой Палаццо Реале 31 см красный

Настоящее фото товара Винтажный елочный шар Шах Султан 9 см рубиновый, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
13

Винтажный елочный шар Шах Султан 9 см рубиновый, стекло

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см