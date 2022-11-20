Набор новогодних шаров Julliet de Gaskon порадуют вас оригинальным стилем и помпезностью. Комплект шаров на елку состоит из роскошных стеклянных украшений, покрытых матовой краской и задекорированных перьями. Каждый шарик из коллекции отличается по цвету: мастера создали безупречные украшения от жемчужного до графитового цвета, которые впишутся в любое убранство ели.
Новогодние шары с декором от компании Koopman, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Декор: перья.
Вес: 0.55 кг
Длина упаковки: 0.37 м.
Ширина упаковки: 0.27 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0095 м3
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