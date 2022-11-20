Набор столовых ложек Драгон

12 оценок

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Набор столовых ложек Драгон

4.8
690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал: сталь нержавеющая

Длина: 17 см

В наборе 6 шт.

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