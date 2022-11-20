Материал: сталь нержавеющая, полистирол акриловый пластик
В комплект входят: 6 вилок, 6 ножей, 6 ложек и 6 чайных ложек.
Стул Halmar K284, бежевый
Стул Halmar K274, темно-серый
Стул Halmar K273, темно-серый
Стул Halmar K227, светло-серый
Стул Halmar K226, светло-серый
Стул Grace, черный, ножки дуб, BL19
Стул Grace, серебристый, ножки дуб, BL03
Стул Grace, оливковый, ножки дуб, BL75
Стул Grace, зеленый, ножки дуб, BL78
Люстра Глоу композиция
Стол OREGON
Нож для стейка Alaska
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Нож для стейка с ручкой эрго «Анзо»
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Нож для рыбы Louvre Eternum
Нож для рыбы «Эко Багет»
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