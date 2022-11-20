Набор столовых предметов Бубблур

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Набор столовых предметов Бубблур

4.9
2 290 ₽
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Набор ножей Снитта
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Нож для окорока «Универсал»

Характеристики товара

Описание

Материал: сталь нержавеющая, полистирол акриловый пластик

В комплект входят: 6 вилок, 6 ножей, 6 ложек и 6 чайных ложек.

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