Набор столовых предметов Гамман

7 оценок

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Набор столовых предметов Гамман

4.3
2 590 ₽
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Предыдущий товар в категории Набор столовый предметов Мопсинг
Набор столовый предметов Мопсинг
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Набор столовых предметов Фёрнуфт

Характеристики товара

Описание

Материал: сталь нержавеющая

В комплект входят: 6 вилок, 6 ножей, 6 ложек и 6 чайных ложек.

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