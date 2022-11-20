Материал: сталь нержавеющая
В комплект входят: 6 вилок, 6 ножей, 6 ложек и 6 чайных ложек.
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул Хит 25мм - рогожка бежевая
Стул барный Бомба оранжевый
Стул барный Бомба красный
Стул барный Бомба черный
Стул барный Бомба белый
Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд
Стул барный Турин со спинкой серый
Стул барный Турин со спинкой коричневый
Стул барный Турин со спинкой бежевый
Набор Чайных ложек Драгон
Набор столовых предметов Острон
Набор столовых ложек Драгон
Набор ножей Снитта
Набор столовых предметов Бубблур
Нож для окорока «Универсал»
Нож для стейка Alaska
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Нож для стейка с ручкой эрго «Анзо»
Нож для рыбы «Лаццо»