Набор столовых предметов Острон
790 ₽
Материал: сталь нержавеющая
В набор входит: вилка, нож и ложка, по 4 шт.
Стул Лофт Удине
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Стул Торо, белый каркас, темно-коричневый
Стул Торо, белый каркас, светлый
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Кресло Алексис, красное
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