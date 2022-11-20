Набор столовых предметов Острон

11 оценок

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Набор столовых предметов Острон

4.2
790 ₽
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Набор Чайных ложек Драгон
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Набор столовых ложек Драгон

Характеристики товара

Описание

Материал: сталь нержавеющая

В набор входит: вилка, нож и ложка, по 4 шт.

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