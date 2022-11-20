Материал: сталь нержавеющая
В набор входит: вилка, нож, ложка и чайная ложка, по 4 штуки.
Табурет мягкий Оранж, фисташка
Табурет мягкий Оранж, сахара
Стул барный Орион черный
Стул барный Хай-Тек коричневый
Стул барный Хай-Тек белый
Стул барный Хай-Тек бежевый
Стул барный Бомба серебристый
Столешница лофт Оклад 80x40 - 800x800
Стул пластиковый Dalia, антрацит
Набор столовых предметов Фёрнуфт
Набор Чайных ложек Драгон
Набор столовых предметов Острон
Набор столовых ложек Драгон
Набор ножей Снитта
Набор столовых предметов Бубблур
Нож для окорока «Универсал»
Нож для стейка Alaska
Нож для обвалки мяса «Колор проф»
Нож для стейка с ручкой эрго «Анзо»