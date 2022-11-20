Набор столовый предметов Мопсинг

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Набор столовый предметов Мопсинг

4.2
590 ₽
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Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288
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Характеристики товара

Описание

Материал: сталь нержавеющая

В набор входит: вилка, нож, ложка и чайная ложка, по 4 штуки.

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