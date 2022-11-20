Характеристики товара
Описание
Габаритные размеры изделия (ДхШхВ) :
- стол: 400х800х300 мм;
- кресло: 640х670х670 мм;
- диван: 670х1920х670 мм;
Основные характеристики
- Цветбежевый, черный
Габаритные размеры изделия (ДхШхВ) :
Стол Милтон + 6 стульев Амарант
Стол Милтон + 6 стульев Пекин
Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый
Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный
Стол Милтон + 6 стульев Соната комфорт
Набор журнальный столиков Агата
Комплект мебели Банкетный
Обеденная группа Luar
Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм
Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25мм
Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях
Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, венге, каркас бронза
Стол ОРИОН-2, D1000
Стол ОРИОН-2, D900
Стол ОРИОН-3, D1200
Стол ОРИОН-3, D1100
Стол ОРИОН-3, D1000
Стол ЛИРА-14, 1200x900
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди