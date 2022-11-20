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Набор террасной мебели "Мишель"

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Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер белые х3

Характеристики товара

Описание

Габаритные размеры изделия (ДхШхВ) :

  • стол: 400х800х300 мм;
  • кресло: 640х670х670 мм;
  • диван: 670х1920х670 мм;
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Основные характеристики

  • Цветбежевый, черный

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