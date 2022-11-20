Винтажные елочные шары Айсвинд добавят нотки зимней свежести праздничному убранству. Аккуратные узоры на стеклянных сферах напоминают красивые художества, что оставляет мороз на окнах. Довершают прелестный образ новогодних шаров изящные шляпки, инкрустированные стразами. В таком убранстве ваша елочка будет самой нежной и по-зимнему прекрасной.
Новогодние винтажные шары от компании Boltze, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Дизайнеры подобрали идеальное сочетание фактур и оттенков - только взгляните на эту красоту! Елочные шары 10 см прекрасно подойдут для декорирования большой и средней елочки. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое
Характеристики:
В наборе: 4 шт.
Диаметр шара: 100 мм.
Материал: стекло.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 1.43 кг
Длина упаковки: 0.23 м.
Ширина упаковки: 0.23 м.
Высота упаковки: 0.16 м.
Объем упаковки: 0.0087 м3
Вереск Мари
Стойка яблоко Айза
Фито стойка агава Дау
Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Стрим
Фитостойка Порто традесканция
Композиция Осока Марсель
Композиция Свит Грас Гота Dekollete Cubico W50
Набор стеклянных шаров Camelias de Versailles 8 см, белый, 3 шт
Набор елочных шаров с верхушкой Зимний Дуэт 33 предмета, белый с серебром
Набор стеклянных шаров Jardin de Nuit: Laurier 8 см, 3 шт
Набор стеклянных шаров Chateau de Bussy 8 см, 12 шт
Набор стеклянных шаров Рождественская Сюита 8 см бордовый, 3 шт
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы