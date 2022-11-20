Набор винтажных шаров Айсвинд 10 см, 4 шт, стекло

5 оценок

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Набор винтажных шаров Айсвинд 10 см, 4 шт, стекло

4.3
3 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Винтажные елочные шары Айсвинд добавят нотки зимней свежести праздничному убранству. Аккуратные узоры на стеклянных сферах напоминают красивые художества, что оставляет мороз на окнах. Довершают прелестный образ новогодних шаров изящные шляпки, инкрустированные стразами. В таком убранстве ваша елочка будет самой нежной и по-зимнему прекрасной.
Новогодние винтажные шары от компании Boltze, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Дизайнеры подобрали идеальное сочетание фактур и оттенков - только взгляните на эту красоту! Елочные шары 10 см прекрасно подойдут для декорирования большой и средней елочки. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое

Характеристики:

В наборе: 4 шт.
Диаметр шара: 100 мм.
Материал: стекло.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 1.43 кг
Длина упаковки: 0.23 м.
Ширина упаковки: 0.23 м.
Высота упаковки: 0.16 м.
Объем упаковки: 0.0087 м3

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Основные характеристики

  • Вес1.43 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр100 мм

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