Набор винтажных шаров Пражская Вьюга 6 см, 6 шт, стекло

14 оценок

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Набор винтажных шаров Пражская Вьюга 6 см, 6 шт, стекло

4.5
3 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стеклянные елочные шары Пражская Вьюга добавят вашей лесной гостье нотки искрометного морозного шарма и волшебно украсят ее ветви. Выполненные в глубоком цвете зимней лазури, они дополнены темным крапом, напоминающим следы от растаявших снежинок, а их фактурные бока сверкают заиндевелыми узорами из блесток. В окружении пушистой хвои такие новогодние шары с декором будут смотреться эффектно и подарят новогодней елке поистине ледяное очарование.
Новогодние винтажные шары из стекла - классические елочные украшения, которые будут отлично смотреться как на живом, так и на искусственном деревце. Искусные дизайнеры ShiShi подобрали идеальное сочетание фактур и оттенков - только взгляните на эту красоту! Елочные шары 6 см прекрасно подойдут для декорирования небольшой и средней елочки. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое

Характеристики:

В наборе: 6 шт.
Диаметр: 60 мм.
Материал: стекло.
Вес: 0.22 кг
Длина упаковки: 0.22 м.
Ширина упаковки: 0.14 м.
Высота упаковки: 0.06 м.
Объем упаковки: 0.002 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.22 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр60 мм

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