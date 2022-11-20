Набор винтажных шаров Шантильи 10 см, 4 шт, стекло

9 оценок

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Набор винтажных шаров Шантильи 10 см, 4 шт, стекло

4.1
3 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Винтажные елочные шары Шантильи помогут расставить эффектные акценты в торжественном наряде хвойной красавицы. Игрушки выполнены в ярких рубиновых оттенках и непременно привлекут внимание. Разместите новогодние шары на хвойных веточках, и атмосфера праздника поселится в вашем доме!
Новогодние винтажные шары от компании Boltze, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Дизайнеры подобрали идеальное сочетание фактур и оттенков - только взгляните на эту красоту! Елочные шары 10 см прекрасно подойдут для декорирования большой и средней елочки. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое

Характеристики:

В наборе: 4 шт.
Диаметр шара: 100 мм.
Материал: стекло.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 1.1 кг
Длина упаковки: 0.24 м.
Ширина упаковки: 0.24 м.
Высота упаковки: 0.17 м.
Объем упаковки: 0.0102 м3

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Основные характеристики

  • Вес1.1 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр100 мм

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