Винтажные елочные шары Шантильи помогут расставить эффектные акценты в торжественном наряде хвойной красавицы. Игрушки выполнены в ярких рубиновых оттенках и непременно привлекут внимание. Разместите новогодние шары на хвойных веточках, и атмосфера праздника поселится в вашем доме!
Новогодние винтажные шары от компании Boltze, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Дизайнеры подобрали идеальное сочетание фактур и оттенков - только взгляните на эту красоту! Елочные шары 10 см прекрасно подойдут для декорирования большой и средней елочки. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое
Характеристики:
В наборе: 4 шт.
Диаметр шара: 100 мм.
Материал: стекло.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 1.1 кг
Длина упаковки: 0.24 м.
Ширина упаковки: 0.24 м.
Высота упаковки: 0.17 м.
Объем упаковки: 0.0102 м3
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