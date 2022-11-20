Набор елочных шаров Снежный Зефир поможет создать стильный и утонченный образ хвойного деревца. Чистый белый цвет гладкого стекла идеально сочетается с элегантным колпачком, выполненным в винтажном стиле. Бархатная ленточка в красном оттенке добавляет образу нотки торжественности. Повесьте стеклянные шары на ель, и ваш дом наполнится праздничной и уютной атмосферой.
Новогодние винтажные шары из стекла - классические елочные украшения, которые будут отлично смотреться как на живом, так и на искусственном деревце. Дизайнеры подобрали идеальное сочетание фактур и оттенков - только взгляните на эту красоту! Удивительные елочные шары а-ля ретро будут потрясающе смотреться на хвое любого оттенка. Новогодние шары 6 см прекрасно подойдут для декорирования средней и миниатюрной ели. Наполните атмосферу ощущением праздника, и пусть ваша лесная красавица станет самой нарядной
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 60 мм.
Материал: стекло.
Подвеска: бархатная ленточка.
Вес: 0.39 кг
Объем упаковки: 0.0035 м3
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