Набор елочных игрушек Glory Brilliance 50 шт серебряный, 4-15 см, пластик

5 оценок

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Набор елочных игрушек Glory Brilliance 50 шт серебряный, 4-15 см, пластик

4.8
3 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Елочные игрушки из пластика Glory Brilliance - оптимальный выбор новогодних украшений, которые одарят вашу лесную гостью по-настоящему праздничным и элегантным нарядом. Снежинки, сосульки, шары в благородном серебряном оттенке покрыты легкими морозными дорожками из белых блесток, за счет чего они смотрятся так притягательно. Найдите место для каждой подвески в густой кроне - и образ елки приобретет аристократичные нотки.
Елочные игрушки из пластика - отличный вариант для украшения новогоднего деревца. Дизайнеры голландского бренда Kaemingk на славу постарались для того, чтобы ваша хвойная красавица была безупречна: подобрали идеальное сочетание цвета, фактуры и материала. Легкий вес позволяет повесить игрушку на любую веточку, даже самую тонкую и изящную, что является несомненным плюсом в праздничном оформлении. Немаловажен и тот факт, что пластиковые игрушки не бьются, а значит прослужат вам не один год

Характеристики:

В наборе: 50 шт.
Размер игрушек: 4 - 15 см.
Материал: пластик.
Цвет: серебряный.
Вес: 0.68 кг
Длина упаковки: 0.35 м.
Ширина упаковки: 0.36 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0108 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.68 кг
  • Размер40 - 150 мм
  • Материалпластик
  • Цветсеребряный

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