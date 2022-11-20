Елочные игрушки из пластика Glory Brilliance - оптимальный выбор новогодних украшений, которые одарят вашу лесную гостью по-настоящему праздничным и элегантным нарядом. Снежинки, сосульки, шары в благородном серебряном оттенке покрыты легкими морозными дорожками из белых блесток, за счет чего они смотрятся так притягательно. Найдите место для каждой подвески в густой кроне - и образ елки приобретет аристократичные нотки.
Елочные игрушки из пластика - отличный вариант для украшения новогоднего деревца. Дизайнеры голландского бренда Kaemingk на славу постарались для того, чтобы ваша хвойная красавица была безупречна: подобрали идеальное сочетание цвета, фактуры и материала. Легкий вес позволяет повесить игрушку на любую веточку, даже самую тонкую и изящную, что является несомненным плюсом в праздничном оформлении. Немаловажен и тот факт, что пластиковые игрушки не бьются, а значит прослужат вам не один год
Характеристики:
В наборе: 50 шт.
Размер игрушек: 4 - 15 см.
Материал: пластик.
Цвет: серебряный.
Вес: 0.68 кг
Длина упаковки: 0.35 м.
Ширина упаковки: 0.36 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0108 м3
Стойка яблоко Айза
Стойка Айсель лаванда Триз Q
Стойка лаванда Хлоя
Фитостойка Луара папоротник Гуар
Композиция Чертополох Вайлет кашпо Dekollete
Композиция Суккулент Салоба кашпо Dekollete Камень
Кашпо Фиалка Бурга S
Набор пластиковых шаров Прозрачный Перламутр 10 см, 4 шт, 2 сорт
Набор стеклянных шаров Люневиль 8 см розовый, 3 шт
Набор стеклянных шаров Camelias de Versailles 8 см, розовый бутон, 3 шт
Набор стеклянных шаров Белоснежные Кружева 8 см, 12 шт
Набор стеклянных елочных игрушек Шишки Сосновые Заснеженные 10 см, 12 шт
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы