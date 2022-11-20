Набор елочных украшений цвета шоколада вдохнет в убранство вашего новогоднего деревца ощущение чисто домашнего и теплого уюта. Нарочито-неуклюжие, словно сшитые любящим человеком, взявшимся за иглу лишь для того, чтобы сделать вам приятно, вельветовые подвески на елку делают ее удивительно милой и приветливой. Возможно, это одна из самых душевных игрушек Edelman!
Текстильные елочные игрушки прекрасно смотрятся на хвойных ветвях. Поэтому направление хендмейд с каждым годом становится все более популярным в новогоднем декоре. Умелым голландским мастерам удалось создать украшения, которые выглядят так, словно сделаны заботливыми руками близких: родных и друзей. Мягкие елочные игрушки приятны на ощупь и не бьются, поэтому их часто используют для украшения рождественского деревца в детской комнате как безопасную альтернативу стеклянным подвескам
Характеристики:
В наборе: 3 шт.
Размер игрушек: 12*11*3 см.
Материал: вельвет.
Цвет: коричневый.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.07 кг
Объем упаковки: 0.0007 м3
Вазон бетонный Ц-11
Кашпо Segmento 50, снежно-белый
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