Дизайнерские елочные украшения от бренда Kurts Adler моментально влюбят вас в себя. Обаятельные мишки с волнистой шерсткой предстали в образах главных амбассадоров Рождества - мистера и миссис Клаус. Милые зверушки словно сошли со страниц доброй сказки! Медвежонок надел классический костюм Санты, дополнив его элегантным черным цилиндром и теплым зеленым шарфом. В лапах малыш держит зеленую елочку - праздничный презент из леса. Его спутница в красном платье с белой окантовкой и рождественском колпачке приготовила нарядную коробочку с гостинцем. Интересно, что же там внутри? Новогодние игрушки мишки будут изумительно смотреться в густой кроне и подарят вам сентиментальное настроение.
Эксклюзивные новогодние игрушки из полистоуна не оставят равнодушными ценителей необычных елочных украшений. Использование этого материала позволяет мастерам вылепить в совершенстве даже мельчайшие детали фигурок, чтобы вы могли наслаждаться их рукотворной красотой и изяществом! Украсьте свою лесную красавицу этой шикарной новогодней игрушкой, и вы сразу почувствуете, как атмосфера праздника поселится в вашем доме!
Характеристики:
В наборе: 2 шт.
Размер: 9 см.
Материал: полистоун.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.15 кг
Объем упаковки: 0.0005 м3
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