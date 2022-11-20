Набор новогодних подвесок Скандинавские традиции с изображениями северного оленя - прекрасный вариант для оформления рождественской елочки в стиле кантри или эко. Спокойная цветовая гамма украшений идеально сочетается с пушистыми хвойными веточками. Милые скандинавские игрушки на елку, созданные из натуральных материалов, подарят атмосферу уюта и тепла.
Текстильные елочные игрушки прекрасно смотрятся на хвойных ветвях. Поэтому направление хендмейд с каждым годом становится все более популярным в новогоднем декоре. Умелым голландским мастерам удалось создать украшения, которые выглядят так, словно сделаны заботливыми руками близких: родных и друзей. Мягкие елочные игрушки приятны на ощупь и не бьются, поэтому их часто используют для украшения рождественского деревца в детской комнате как безопасную альтернативу стеклянным подвескам
Характеристики:
В наборе: 2 шт.
Размер: 10 см.
Материал: фетр, дерево.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.03 кг
Объем упаковки: 0.0009 м3
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