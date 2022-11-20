Стильный набор новогодних шаров поможет оригинально и атмосферно украсить елку. Нежные, крупные шары, выполненные в уютной и роскошной бело-золотой гамме, придадут новогоднему декору аристократичный лоск. Золотой блеск эффектно играет на зимнем белоснежном фоне, превращая набор шаров на елку в простой способ украсить праздник. Представить себе хвойную красавицу без шариков практически невозможно, а в эти шары вообще нереально не влюбиться - настолько они привлекательны и затейливы. Переливы золота на их боках заставляют вспомнить о самых радостных моментах уходящего года, а белый цвет ассоциируется со всем новым и счастливым, что будет в наступающем году.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: пенополистирол.
Декор: кружево.
Вес: 0.39 кг
Длина упаковки: 0.37 м.
Ширина упаковки: 0.29 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0102 м3
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