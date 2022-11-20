Набор елочных шаров Aurelie 8 см, 12 шт

6 оценок

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Набор елочных шаров Aurelie 8 см, 12 шт

4.8
2 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Необходимым элементом для создания классического и идеального образа новогодней красавицы является набор новогодних шаров. Их размер и расцветка замечательно подходят для создания различных образов самой стильной новогодней елки, достаточно лишь добавить контрастные элементы в виде бус или бантов. Небьющийся материал является преимуществом и позволяет наслаждаться стильным убранством праздничной ели, даже когда дома маленькие дети или домашние животные

Характеристики:

В наборе: 12 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: пластик.
Вес: 0.33 кг
Длина упаковки: 0.27 м.
Ширина упаковки: 0.33 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0084 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.33 кг
  • Материалпластик
  • Диаметр80 мм

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