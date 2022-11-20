Необходимым элементом для создания классического и идеального образа новогодней красавицы является набор новогодних шаров. Их размер и расцветка замечательно подходят для создания различных образов самой стильной новогодней елки, достаточно лишь добавить контрастные элементы в виде бус или бантов. Небьющийся материал является преимуществом и позволяет наслаждаться стильным убранством праздничной ели, даже когда дома маленькие дети или домашние животные
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: пластик.
Вес: 0.33 кг
Длина упаковки: 0.27 м.
Ширина упаковки: 0.33 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0084 м3
Кашпо Dekollete Куно, Туя Кинада
Композиция подсолнух Бландо
Герань Эскондо
Фитостойка Грей Анютины глазки L
Фитостойка Купер антуриум Тале
Стойка Ширма горошек Шато
Фитостойка Вилен традесканция
Набор стеклянных шаров Розовый Жемчуг 8 см, 12 шт
Набор стеклянных шаров Сомерсет 8 см, 3 шт
Набор стеклянных шаров Кустелле Флер 8 см молочный, 6 шт
Стеклянный шар с композицией Медвежонок Берни - Сладкие Сны 8 см, подвеска
Светящийся шар с композицией Морозный Вальс с хвоей 10 см, на батарейках
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы