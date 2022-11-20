Набор елочных шаров Frozen Sparkle 8 см, 12 шт, пластик

8 оценок

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Набор елочных шаров Frozen Sparkle 8 см, 12 шт, пластик

4.7
3 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Оригинальные новогодние шары синего, голубого и белого цветов помогут оформить праздничный наряд лесной красавицы в едином стиле. Подвески обвивает сверкающие, словно морозец на окошке, "ниточки" с перламутровыми пайетками. Будто зимние волшебники создали эти сказочные новогодние шары с декором. Развесьте их на пушистых веточках, добавьте ниточку разноцветных фонариков – елочка готова к торжеству

Характеристики:

В наборе: 12 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: пластик.
Цвет: белый, синий, голубой.
Вес: 0.53 кг
Длина упаковки: 0.37 м.
Ширина упаковки: 0.29 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0102 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.53 кг
  • Материалпластик
  • Диаметр80 мм
  • Цветголубой, синий, белый

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