Оригинальные новогодние шары синего, голубого и белого цветов помогут оформить праздничный наряд лесной красавицы в едином стиле. Подвески обвивает сверкающие, словно морозец на окошке, "ниточки" с перламутровыми пайетками. Будто зимние волшебники создали эти сказочные новогодние шары с декором. Развесьте их на пушистых веточках, добавьте ниточку разноцветных фонариков – елочка готова к торжеству
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: пластик.
Цвет: белый, синий, голубой.
Вес: 0.53 кг
Длина упаковки: 0.37 м.
Ширина упаковки: 0.29 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0102 м3
Цветочница бетонная Ц-5
Вазон бетонный Ц-12
Вазон бетонный Ваза В-1
Кашпо Quarter 20, снежно-белый
Осока Дали кашпо Dekollete 36
Кашпо Фиалка Бурга S
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