Готовое решение для декора невысокой елочки – новогодний набор, включивший в себя шарики различного размера серебряного и белого цвета с матовыми, глянцевыми и сверкающими поверхностями, а также украшение для верхушки елки в серебряном цвете и 3 подвески. И совсем не обязательно тратить время на составление композиций для елочного наряда, ведь в этом наборе уже содержатся игрушки, которые сделают ваше деревце изысканно красивым
Характеристики:
Размер шаров: 4х80 мм, 7х50 мм, 18х60 мм.
Цвет: белый, серебряный.
Фактура: глянец, мат, глиттер.
Материал: пластик.
В наборе: 33 изделия.
Вес: 0.2 кг
Длина упаковки: 0.27 м.
Ширина упаковки: 0.21 м.
Высота упаковки: 0.14 м.
Объем упаковки: 0.0078 м3
Кашпо Dekollete, кактус Нави
Стойка фитония Уилт
Диффенбахия Гарама кашпо Dekollete 50
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Стрим 37
Композиция Агава Лунга кашпо Dekollete Камень
Кизил Ран кашпо Dekollete 36
Кашпо Фиалка Бурга F
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