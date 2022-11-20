Набор елочных шаров с верхушкой Зимний Дуэт 33 предмета, белый с серебром

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Набор елочных шаров с верхушкой Зимний Дуэт 33 предмета, белый с серебром

4.5
1 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Готовое решение для декора невысокой елочки – новогодний набор, включивший в себя шарики различного размера серебряного и белого цвета с матовыми, глянцевыми и сверкающими поверхностями, а также украшение для верхушки елки в серебряном цвете и 3 подвески. И совсем не обязательно тратить время на составление композиций для елочного наряда, ведь в этом наборе уже содержатся игрушки, которые сделают ваше деревце изысканно красивым

Характеристики:

Размер шаров: 4х80 мм, 7х50 мм, 18х60 мм.
Цвет: белый, серебряный.
Фактура: глянец, мат, глиттер.
Материал: пластик.
В наборе: 33 изделия.
Вес: 0.2 кг
Длина упаковки: 0.27 м.
Ширина упаковки: 0.21 м.
Высота упаковки: 0.14 м.
Объем упаковки: 0.0078 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.2 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый, серебряный

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