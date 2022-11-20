Набор елочных шаров Teary Honey 8 см, 12 шт, пластик

9 оценок

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Набор елочных шаров Teary Honey 8 см, 12 шт, пластик

4.5
3 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Набор шаров на елку Teary позволит вам примерить на свою елочку лаконичный, но элегантный наряд, подчеркнуть и оттенить красоту изумрудной хвои. Три разных оттенка шаров отлично сочетаются между собой, создавая в праздничном хвойном убранстве нежный градиент. Украсьте ими свою хвойную красавицу, и, словно по мановению волшебной палочки, она преобразится, подобно элегантной леди, надевшей фамильные драгоценности.
Новогодние шарики от компании Koopman, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку

Характеристики:

В наборе: 12 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: пластик.
Вес: 0.44 кг
Длина упаковки: 0.37 м.
Ширина упаковки: 0.28 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0098 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.44 кг
  • Материалпластик
  • Диаметр80 мм
  • Цветзолотой

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