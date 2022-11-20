Набор елочных шаров Unicorn Fantasy 10 см, 12 шт

5 оценок

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Набор елочных шаров Unicorn Fantasy 10 см, 12 шт

4.9
4 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Набор елочных шаров Unicorn Fantasy позволит украсить хвойную изумрудную красавицу в едином завораживающем стиле. Удивительные переливы перламутра завораживают, навевают ассоциации с морскими раковинами и красотой коралловых рифов. Равномерно расположите шары на пушистых еловых лапах, добавьте любимые аксессуары, и идеальный образ готов. Елочка будет создавать прекрасное настроение все праздники, ведь такое блаженство ежедневно осознавать, что автором этого совершенного образа являетесь именно вы.
Новогодние шарики от компании Koopman, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 10 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку

Характеристики:

В наборе: 12 шт.
Диаметр: 100 мм.
Материал: пластик.
Вес: 0.83 кг
Длина упаковки: 0.46 м.
Ширина упаковки: 0.34 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0165 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.83 кг
  • Материалпластик
  • Диаметр100 мм
  • Цветпрозрачный

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