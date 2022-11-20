Если вы хоть однажды собирали гербарий, то наверняка помните очарование сухих цветов, листьев и веточек. Их трогательная красота восхитила и голландских дизайнеров, создавших необычный набор новогодних игрушек Прованский Луг. В аксессуарах из прозрачного стекла бережно хранятся настоящие растения - кажется, они и сейчас источают едва уловимый аромат лета. Каждое елочное украшение - это маленький шедевр, сотворенный природой и руками мастеров
Характеристики:
В наборе: 4 шт.
Размер: 10.5*8*2.5 см.
Материал: стекло.
Декор: сухоцвет.
Тип крепления: подвеска (джутовая веревочка).
Вес: 0.15 кг
Объем упаковки: 0.0048 м3
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