Набор елочных украшений Прованский Луг 11 см, 4 шт, стекло

6 оценок

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Набор елочных украшений Прованский Луг 11 см, 4 шт, стекло

4.7
1 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Если вы хоть однажды собирали гербарий, то наверняка помните очарование сухих цветов, листьев и веточек. Их трогательная красота восхитила и голландских дизайнеров, создавших необычный набор новогодних игрушек Прованский Луг. В аксессуарах из прозрачного стекла бережно хранятся настоящие растения - кажется, они и сейчас источают едва уловимый аромат лета. Каждое елочное украшение - это маленький шедевр, сотворенный природой и руками мастеров

Характеристики:

В наборе: 4 шт.
Размер: 10.5*8*2.5 см.
Материал: стекло.
Декор: сухоцвет.
Тип крепления: подвеска (джутовая веревочка).
Вес: 0.15 кг
Объем упаковки: 0.0048 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.15 кг
  • Размер105*80*25 мм
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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