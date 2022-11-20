Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой

14 оценок

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Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой

4.6
6 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Новогодние пневмофигуры просты в установке, удобны в хранении, долговечны, очень нарядны. Они оснащены компрессором для постоянного поддува воздухом, вследствие чего не боятся небольших проколов. Благодаря встроенной подсветке фигуру будет хорошо видно в темное время суток

Характеристики:

Размер: 1.8 м.
Комплектация: встроенный компрессор, LED подсветка, низковольтовый адаптер.
Влагозашита: IP44 (подходит для использования внутри и вне помещений). Использовать до температуры -30.
Вес: 1.94 кг
Длина упаковки: 0.3 м.
Ширина упаковки: 0.3 м.
Высота упаковки: 0.15 м.
Объем упаковки: 0.0132 м3

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Вес1.94 кг

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