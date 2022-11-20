Новогодние пневмофигуры просты в установке, удобны в хранении, долговечны, очень нарядны. Они оснащены компрессором для постоянного поддува воздухом, вследствие чего не боятся небольших проколов. Благодаря встроенной подсветке фигуру будет хорошо видно в темное время суток
Характеристики:
Размер: 1.8 м.
Комплектация: встроенный компрессор, LED подсветка, низковольтовый адаптер.
Влагозашита: IP44 (подходит для использования внутри и вне помещений). Использовать до температуры -30.
Вес: 1.94 кг
Длина упаковки: 0.3 м.
Ширина упаковки: 0.3 м.
Высота упаковки: 0.15 м.
Объем упаковки: 0.0132 м3
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