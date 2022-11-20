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          Фотография Накладной светильник Астери от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Накладной светильник Астери

          4.6
          Оптовая цена
          от 6 290 ₽
          от 5 шт
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          Накладной светильник Астери
          Накладной светильник Астери
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Материал: металл, акрил

          Источник света: LED

          Размер, мм: h100

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Размер, мм Источник света Стоимость
          D299 лампа GX-53 6920
          D388 лампа GX-53 8450
          D150 лампа GX-70 6290
          D200 LED 9,5 Вт 8990
          D250 LED 15 Вт 11550
          D299 LED 17 Вт 11990
          D350 LED 27 Вт 15500
          D388 LED 30 Вт 15920
          D400 LED 30 Вт 17150
          D450 LED 30 Вт 17750
          D500 LED 30 Вт 18490
          D550 LED 39 Вт 20750
          D600 LED 49 Вт 23920

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