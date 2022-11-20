Характеристики товара
Основные характеристики
Материал: металл, акрил
Источник света: LED
Размер, мм: h100
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Материал: металл, акрил
Источник света: LED
Размер, мм: h100
|Размер, мм
|Источник света
|Стоимость
|D299
|лампа GX-53
|6920
|D388
|лампа GX-53
|8450
|D150
|лампа GX-70
|6290
|D200
|LED 9,5 Вт
|8990
|D250
|LED 15 Вт
|11550
|D299
|LED 17 Вт
|11990
|D350
|LED 27 Вт
|15500
|D388
|LED 30 Вт
|15920
|D400
|LED 30 Вт
|17150
|D450
|LED 30 Вт
|17750
|D500
|LED 30 Вт
|18490
|D550
|LED 39 Вт
|20750
|D600
|LED 49 Вт
|23920