Характеристики товара
Описание
Светильник благородного семейства Астэри. Удачно подчеркнёт цвет декора в вашем интерьере, либо станет акцентом в нём
Основные характеристики
Материал: металл, акрил
Источник света: лампы, LED
Размер, мм: h100
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Светильник благородного семейства Астэри. Удачно подчеркнёт цвет декора в вашем интерьере, либо станет акцентом в нём
Материал: металл, акрил
Источник света: лампы, LED
Размер, мм: h100
|Диаметр, мм
|Источник света
|Стоимость
|299
|лампа, GX-53
|10690
|388
|лампа, GX-53
|11890
|299
|LED, 17 Вт
|15990
|388
|LED, 30 Вт
|19790
|637
|LED, 48 Вт
|27690
|980
|LED, 118 Вт
|57210