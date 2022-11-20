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          Фотография Накладной светильник Бордо от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Накладной светильник Бордо

          4.2
          Оптовая цена
          от 10 690 ₽
          от 5 шт
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          Накладной светильник Бордо
          Накладной светильник Бордо
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          Характеристики товара

          Описание

          Светильник благородного семейства Астэри. Удачно подчеркнёт цвет декора в вашем интерьере, либо станет акцентом в нём

          Основные характеристики

          Материал: металл, акрил

          Источник света: лампы, LED

          Размер, мм: h100

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Диаметр, мм Источник света Стоимость
          299 лампа, GX-53 10690
          388 лампа, GX-53 11890
          299 LED, 17 Вт 15990
          388 LED, 30 Вт 19790
          637 LED, 48 Вт 27690
          980 LED, 118 Вт 57210

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